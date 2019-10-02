Пять человек опрокинулись на катамаране на водоеме в Карелии

В Карелии пять человек спасены после происшествия с катамараном. Плавательное средство с парусом опрокинулось.

Инцидент произошел в Лахденпохском районе. По данным МЧС, на Ладожском озере опрокинулся парусный катамаран, на борту которого находились пять человек. На место происшествия оперативно направилась группа ГИМС. В течение 2,5 часа после поступления сигнала о бедствии все пострадавшие были найдены и подняты на борт спасательного катера. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Спасенные люди не нуждались в медицинской помощи. Их доставили в Лахденпохью.

Ранее сообщалось, что в Охотском море мужчина погиб при опрокидывании резиновой лодки.