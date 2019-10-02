Прямой эфир

Пять человек опрокинулись на катамаране на водоеме в Карелии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Карелии пять человек спасены после происшествия с катамараном. Плавательное средство с парусом опрокинулось.

Инцидент произошел в Лахденпохском районе. По данным МЧС, на Ладожском озере опрокинулся парусный катамаран, на борту которого находились пять человек. На место происшествия оперативно направилась группа ГИМС. В течение 2,5 часа после поступления сигнала о бедствии все пострадавшие были найдены и подняты на борт спасательного катера. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Спасенные люди не нуждались в медицинской помощи. Их доставили в Лахденпохью.

Ранее сообщалось, что в Охотском море мужчина погиб при опрокидывании резиновой лодки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выходить в море на надувных лодках запретили на Колыме
Тело пропавшего четыре месяца назад пенсионера обнаружили в Карелии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019