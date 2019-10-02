Три арт-объекта установили в Москве к 100-летию скорой помощи

В центре Москвы установили три арт-объекта к 100-летию скорой помощи. Об этом 2 октября сообщается на сайте столичной мэрии.

Арт-объекты украсили Трубную площадь, пространство рядом с метро «Лубянка» и территорию Новопушкинского сквера в районе станции метро «Тверская».

«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова департамента здравоохранения Москвы в этом году отмечает 100-летие. К юбилейной дате в столице появились три арт-объекта, которые можно будет увидеть до 1 ноября», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Уточняется, что арт-объект на Трубной площади представляет собой красное объемное число 100, высота которого больше 2,5 м. Также на объект нанесли информацию о 12 тыс. выездов, которые 1040 бригад совершают каждый день, о среднем времени приезда «скорой» в 12 минут, а также другие данные. Поверхности имеют внутреннюю подсветку, которая эффектно выделяет объект в темное время суток.

Возле метро «Лубянка» установили зеркальную инсталляцию с динамично бегущими светодиодными строками о фактах работы скорой помощи, пишет «Москва 24». Отражающая поверхность должна порадовать любителей фотографироваться в зеркале. Конструкция в Новопушкинском сквере — это двухслойный логотип из числа 100, где в двух нулях установлены лавочки, на которых можно отдохнуть или сфотографироваться. По вечерам инсталляция подсвечивается.

1 октября сообщалось, что в Московской области закупили спецтранспорт для доставки сельских жителей в медучреждения.