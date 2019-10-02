Прямой эфир

Три арт-объекта установили в Москве к 100-летию скорой помощи

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Москвы установили три арт-объекта к 100-летию скорой помощи. Об этом 2 октября сообщается на сайте столичной мэрии.

Арт-объекты украсили Трубную площадь, пространство рядом с метро «Лубянка» и территорию Новопушкинского сквера в районе станции метро «Тверская».

Помощь «скорой»: кто защитит врачей от агрессивных пациентов
Выполнение профессионального долга всё чаще связано с риском для жизни

«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова департамента здравоохранения Москвы в этом году отмечает 100-летие. К юбилейной дате в столице появились три арт-объекта, которые можно будет увидеть до 1 ноября», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Уточняется, что арт-объект на Трубной площади представляет собой красное объемное число 100, высота которого больше 2,5 м. Также на объект нанесли информацию о 12 тыс. выездов, которые 1040 бригад совершают каждый день, о среднем времени приезда «скорой» в 12 минут, а также другие данные. Поверхности имеют внутреннюю подсветку, которая эффектно выделяет объект в темное время суток.

Возле метро «Лубянка» установили зеркальную инсталляцию с динамично бегущими светодиодными строками о фактах работы скорой помощи, пишет «Москва 24». Отражающая поверхность должна порадовать любителей фотографироваться в зеркале. Конструкция в Новопушкинском сквере — это двухслойный логотип из числа 100, где в двух нулях установлены лавочки, на которых можно отдохнуть или сфотографироваться. По вечерам инсталляция подсвечивается.

1 октября сообщалось, что в Московской области закупили спецтранспорт для доставки сельских жителей в медучреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителей Подмосковья начали информировать о времени приезда скорой по SMS
В комитете Думы оценили идею о санкциях за ложный вызов скорой помощи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019