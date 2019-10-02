Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН Корниенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указа об увольнении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) не было. Об этом он рассказал в среду, 2 октября.

«Указа (об отставке Корниенко. — Ред.) не было, он не публиковался», — отметил Песков.

Об отставке Корниенко стало известно накануне. Уточнялось, что указом президента России Владимира Путина он будет освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе. Увольнение Корниенко подтвердили и в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Вчера ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе. Он ушел с должности», — отметил представитель ОНК. При этом, по данным РБК, помимо Корниенко, в отставку отправят ряд высших должностных лиц.

Корниенко является генерал-полковником, кандидатом юридических наук. Служил сначала в КГБ СССР, затем в ФСБ.

В 2001 году был назначен заместителем директора Федеральной службы охраны Российской Федерации, через год занял пост главы Государственной фельдъегерской службы. Директором ФСИН являлся с 26 июня 2012 года.