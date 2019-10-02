Напавший на машину «Почты России» житель Зеи ожидает суда

В суде города Зея Амурской области в ближайшее время начнется процесс по делу местного жителя, которого обвиняют в разбое, попытке кражи и незаконном обороте оружия. Полиция заявила об окончании расследования этого дела.

Преступление было совершено 5 марта 2019 года. Неизвестный совершил разбойное нападение на автомобиль «Почты России» на трассе в нескольких километрах от Зеи. Он пытался заблокировать проезд почтовой машине, водителю удалось объехать препятствие. Тогда обвиняемый семь раз выстрелил в автомобиль и скрылся. В результате нападения никто не пострадал.

Полицейские разыскивали преступника на территории нескольких районов области. Через несколько дней после случившегося им удалось обнаружить в лесу брошенный им автомобиль, обрез гладкоствольного ружья, боеприпасы, маски и пистолет. Позже злоумышленника задержали в Зее.

Как уточняет Амурская служба новостей, следователи установили причастность подозреваемого к преступлению, совершенному в декабре 2018 года. Тогда он пытался взломать банкомат в одном из торговых центров Зеи. Ему также инкриминируют незаконное приобретение, хранение и переделку огнестрельного оружия.

Сотрудников почтового отделения, которые спасли груз из-под обстрела, представили к награде за мужество. Материальные ценности и деньги при попытке ограбления не пострадали.