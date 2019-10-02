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В Кремле оценили подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» стало позитивным фактом. Об этом в среду, 2 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва надеется на дальнейшее движение по пути реализации соглашений «Минска-2». Об этом сообщает ТАСС.

1 октября сообщалось, что контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера». Им предусмотрено проведение местных выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) и предоставление Донбассу особого статуса. Кроме того, был согласован порядок отвода сил в Петровском и Золотом, который откроет путь для «нормандской встречи».

«Формула Штайнмайера» названа по имени экс-главы МИД Германии, ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, который предложил такой документ. Он определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

2 октября депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что украинская сторона не подписывала «формулу Штайнмайера».

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