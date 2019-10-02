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В Петербурге пенсионерка выжила после падения с четвертого этажа

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В Санкт-Петербурге пожилая женщина выжила после падения с четвертого этажа. Об этом 2 октября сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленный источник.

Инцидент произошел утром 1 октября на Ярославском проспекте в Выборгском районе города. Женщина 1954 года рождения выпала из окна и получила черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждение внутренних органов.

Пострадавшую доставили в Елизаветинскую больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии.

В августе в Красноярске четырехмесячная девочка погибла после падения из окна. В совершении преступления заподозрили ее отца.

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