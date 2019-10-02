В Петербурге пенсионерка выжила после падения с четвертого этажа

В Санкт-Петербурге пожилая женщина выжила после падения с четвертого этажа. Об этом 2 октября сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленный источник.

Инцидент произошел утром 1 октября на Ярославском проспекте в Выборгском районе города. Женщина 1954 года рождения выпала из окна и получила черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждение внутренних органов.

Пострадавшую доставили в Елизаветинскую больницу. Женщина находится в тяжелом состоянии.

В августе в Красноярске четырехмесячная девочка погибла после падения из окна. В совершении преступления заподозрили ее отца.