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Нагрудные видеорегистраторы силовиков смогут хранить снятое 30 дней

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Фото: ТАСС/dpa/Nicolas Armer
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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал изготовление для силовых ведомств терминалов для хранения данных и зарядки нагрудных видеорегистраторов, данные с которых будут храниться месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы холдинга в среду, 2 октября.

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«При подключении устройств видео- и аудиофиксации аппаратура считывает собранную на них информацию, архивирует и хранит в течение 30 суток для последующего скачивания», — отмечается в сообщении.

Терминалы разработаны и производятся пензенским научно-производственным предприятием «Рубин». Их делают полностью из отечественных комплектующих.

«Разработка и изготовление терминалов осуществляется в рамках решения задач импортозамещения и диверcификации производства», — приводят в пресс-службе слова гендиректора «Рубина» Андрея Тарасова.

Устройства оборудованы четырьмя жесткими дисками общей емкостью до 16 Тбайт и имеют USB-интерфейс для скачивания, просмотра и редактирования файлов. Доступ к информации можно получить по отпечатку пальца. Кроме того, изделие обеспечивает одновременное подключение и зарядку 30 регистраторов видео разных моделей и 30 аккумуляторов к ним.

Нагрудные видеорегистраторы применяются военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России, Росгвардии, сотрудниками МВД, вневедомственной охраны, ФСИН, МЧС, служб инкассации и частных охранных предприятий для фиксации окружающей обстановки.

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