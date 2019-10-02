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Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение

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Фото: РЕН ТВ
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Уроженцу Санкт-Петербурга 39-летнему Сергею Григорьеву, который совершил нападение на сотрудника Следственного комитета (СК), предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом в среду, 2 октября, рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

«Григорьев обвиняется по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». — Ред.)», — отметили они.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте Григорьева.

Нападение было совершено 1 октября на проезжей части возле здания СК в Техническом переулке. Злоумышленник нанес сотруднику СК Владиславу Капустину удар ножом сзади в область груди. Пострадавший забежал на территорию ведомства, рассказал о случившемся и потерял сознание.

Капустин был экстренно госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, но скончался, не приходя в сознание. СК возбудил уголовное дело по факту нападения, сообщает RT.

Нападавшего задержали. Его допросили следователи. При задержании мужчина «проявил неадекватность поведения», передает НСН. По предварительным данным, злоумышленник состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Мотивы злоумышленника неизвестны, однако источники «Известий» утверждают, что мужчина неоднократно писал жалобы на бездействие следствия.

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