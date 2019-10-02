Видео пожара в краснодарском ресторане попало в Сеть

В Сети появилось видео пожара, произошедшего в ресторане «Рис» в Краснодаре. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 2 октября.

ЧП произошло утром 2 октября в заведении, расположенном на улице 1 Мая. Известно, что на первом этаже здания расположено отделение банка, а на втором этаже — ресторан. На опубликованных в Сети кадрах видны густые клубы дыма, которые вырываются из окон строения.

По словам очевидцев, сотрудники финансовой организации были вынуждены прекратить работу из-за пожара, но 3 октября пообещали вернуться к работе. Площадь возгорания составила 150 кв. м, к настоящему моменту огонь полностью потушен, пишет сайт kp.ru.