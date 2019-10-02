Прямой эфир

Видео пожара в краснодарском ресторане попало в Сеть

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео пожара, произошедшего в ресторане «Рис» в Краснодаре. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 2 октября.

ЧП произошло утром 2 октября в заведении, расположенном на улице 1 Мая. Известно, что на первом этаже здания расположено отделение банка, а на втором этаже — ресторан. На опубликованных в Сети кадрах видны густые клубы дыма, которые вырываются из окон строения.

По словам очевидцев, сотрудники финансовой организации были вынуждены прекратить работу из-за пожара, но 3 октября пообещали вернуться к работе. Площадь возгорания составила 150 кв. м, к настоящему моменту огонь полностью потушен, пишет сайт kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека пострадали в крупном пожаре в подмосковном Королеве
Количество бытовых пожаров снизилось в Ростовской области на 40%

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019