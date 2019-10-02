В Приморье в рамках нацпроекта отремонтируют районную поликлинику

В Чугуевском районе Приморского края отремонтируют детскую поликлинику. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Там обновят холл, регистратуру, обустроят комнату для кормления и игровую.

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на краевой департамент здравоохранения, на работы по созданию современной инфраструктуры в детском медицинском учреждении выделено 2,6 млн рублей.

Конкурс на осуществление ремонтных работ завершился, подрядную организацию определили. В ближайшее время стартуют ремонтные работы.

Кроме того, в амбулатории села Кокшаровка, родильном доме и инфекционном отделении районной больницы установят пожарную сигнализацию. Медучреждению на эти цели выделили из краевого бюджета 3,4 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на создание современной инфраструктуры оказания медпомощи детям Приморью выделили более 309 млн рублей из федерального бюджета. Из них 154 млн рублей регион получит до конца 2019 года.

Также в Приморье в ближайшие месяцы откроют пять центров амбулаторной онкологической помощи.