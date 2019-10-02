Почти все жилые дома Калуги обеспечили отоплением

В Калуге в 99% жилых домов поступило отопление. В последних домах специалисты столкнулись с техническими неполадками внутренних сетей.

Отопительный сезон в Калужской области начался раньше, чем в соседних регионах. Социальные учреждения начали обеспечивать теплом с 17 сентября. На текущий момент отопление подано во все детские сады, сообщает газета «Весть».

Отопление в жилые дома начали подавать 23 сентября. На текущий момент теплом обеспечены 99% жилого фонда. Работы в оставшихся домах контролирует региональный минстрой. По данным ведомства, специалисты столкнулись с неполадками на внутренних сетях, в том числе со случаями завоздушивания.

Ранее сообщалось, что в Москве работа системы отопления переводится на минимальные показатели по температуре в связи с потеплением.