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Полиция в Японии нашла тайник экстремистов с самодельными минами

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Фото: TASS/ZUMA
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Японские полицейские обнаружили тайник левых экстремистов с готовыми к запуску минами для самодельных минометов. Об этом 2 октября сообщает ТАСС со ссылкой на общественное телевидение NHK.

Тайник обнаружили на частном складе в одном из районов Токио. Участие в операции принимали порядка 160 полицейских. Чтобы попасть в здание, специалистам пришлось вскрывать стальные двери циркулярными пилами. Внутри было найдено восемь мин длиной 60 см и весом около 6 кг каждая. Они были лишены взрывчатки и хранились в картонных ящиках. Эксперты предполагают, что они находятся в хорошем состоянии и полностью готовы для применения, пишет REGNUM.

По данным следствия, находка принадлежит боевикам ультралевой группировки «Тюкаку-ха» («Фракция ядра»), которая была активна в стране во второй половине ХХ века. Самодельные минометы с подобными зарядами использовались в 1985–1987 годах для обстрела токийских аэропортов и полицейских участков. В последнее время группировка не проявляет себя, но в полиции полагают, что она сохраняет семь явочных квартир и тайников в районе Токио, пишет «Федеральное агентство новостей». В январе текущего года ящики с зарядами для минометов нашли в префектуре Сайтама.

1 октября сообщалось, что более 4 тыс. снарядов обезвредили на территории Крыма.

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