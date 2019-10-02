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Более 10 т пантов северного оленя экспортировал Красноярск в Китай

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Из Красноярского края в Гонконг отправили более 10 т рогов (пантов) домашнего северного оленя. Погрузку контролировало краевое управление Россельхознадзора. Ведомство также обеспечивало ветеринарное оформление груза.

Как поясняет ИА KrasnoyarskMedia, панты отправили через морской порт Владивосток.

Снадобья с рогами молодых оленей активно применяются в КНР в традиционной медицине. Считается, что они нужны для сохранения силы и молодости, особенно в пожилом возрасте. Наиболее ценны панты сибирского марала.

Ранее сообщалось, что спрос на панты оленей из России вырос в Китае. Но удовлетворить его сложно из-за проблем с заготовкой и переработкой.

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