Директор школы в Тюменской области ожидает суда из-за неправильного риса

В Тюменской области ожидает суда директор одной из школ Вагайского района. Проверка показала, что учреждение использовало 30 кг риса без декларации о соответствии.

Инспекцию в школе провели сотрудники регионального управления Россельхознадзора. По результатам были составлены протоколы и внесено два представления об устранении причин, способствующих совершению нарушений, пишет Megatyumen.ru.

В установленный срок директор школы не отреагировал. В связи с его бездействием было составлено два протокола. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.

В сентябре в восьми школах Тюменского района установили камеры видеонаблюдения в столовых. До конца сентября планировалось установить оборудование еще в 12 школах.