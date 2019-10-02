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Видео падения метеорита в небе над Австралией появилось в Сети

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Фото: ABC
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Жители Австралии засняли на видео падение метеорита. Об этом 2 октября сообщил телеканал ABC News.

Небесное тело упало накануне днем в штате Квинсленд. Полет яркого шара попал на видео камеры автомобильного видеорегистратора. На кадрах видна яркая вспышка, которая стремительно приближается к земле. По словам очевидцев, явление сопровождалось громким звуком и взрывом, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам астронома Дэвида Ренеке, увидеть прохождение метеорита в дневное время крайне сложно. Он отметил, что «это медленно движущиеся метеоры, которые сгорают в атмосфере, и это обычно сопровождается сильным шумом, потому что они взрываются «над головой».

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