Прямой эфир

Усадьба начала XX века сгорела в Красноярске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске в ночь на 2 октября вспыхнула старинная усадьба. Доходный дом построили в начале ХХ века, он находился в полуразрушенном состоянии после пожара в 2017 году. Усадьба была признана объектом культуры регионального наследия.

Здание выгорело полностью. Скорее всего, оно будет разрушено. Как пишет KrasnoyarskMedia, местные жители уверены, что усадьбу подожгли, поскольку за ней находится строительная площадка. Не исключено, что кто-то таким образом пытался расширить площадь для строительства.

30 сентября сообщалось, что в Красноярске отреставрировали заброшенную усадьбу 1911 года постройки. Процесс ремонта занял три года. Предполагалось, что рабочие завершат реставрацию к Универсиаде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Усадьбу-дворец Во-ле-Виконт во Франции ограбили на €2 млн
Колокол Нотр-Дама зазвонит впервые после пожара в память о Жаке Шираке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019