Усадьба начала XX века сгорела в Красноярске

В Красноярске в ночь на 2 октября вспыхнула старинная усадьба. Доходный дом построили в начале ХХ века, он находился в полуразрушенном состоянии после пожара в 2017 году. Усадьба была признана объектом культуры регионального наследия.

Здание выгорело полностью. Скорее всего, оно будет разрушено. Как пишет KrasnoyarskMedia, местные жители уверены, что усадьбу подожгли, поскольку за ней находится строительная площадка. Не исключено, что кто-то таким образом пытался расширить площадь для строительства.

30 сентября сообщалось, что в Красноярске отреставрировали заброшенную усадьбу 1911 года постройки. Процесс ремонта занял три года. Предполагалось, что рабочие завершат реставрацию к Универсиаде.