Жителя Омска заподозрили в жестоком убийстве беременной сожительницы

В Омске мужчину заподозрили в убийстве беременной сожительницы. Об этом 2 октября сообщается на сайте СКР по Омской области.

По данным следствия, убийство произошло 1 октября в квартире жилого дома на 6-й Ленинградской улице. 40-летний мужчина из ревности набросился на свою 29-летнюю сожительницу с ножом. Он нанес ей несколько ножевых ранений, из-за которых пострадавшая скончалась в больнице, пишет сайт kp.ru.

Погибшая находилась на пятом месяце беременности, отмечает «Федеральное агентство новостей». Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

11 сентября сообщалось, что в Югре мужчину убили после просьбы не входить в квартиру в обуви.