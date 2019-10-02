В партии Зеленского опровергли сообщения о подписании «формулы Штайнмайера»

Депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что украинская сторона не подписывала «формулу Штайнмайера» в ходе переговоров контактной группы по Украине 1 октября. Об этом в среду, 2 октября, он написал на своей странице в Facebook.

«Нюансы — вчера никто ничего не подписал. Представитель Украины в ТКГ (трехсторонней контактной группе. — Ред.) Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ М. Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств «нормандского формата» в Минске 1 сентября 2019 года», — отметил Яременко.

Он подчеркнул, что никаких изменений в конституцию Украины не планируется. По его словам, Украина движется по направлению к прекращению кровопролития в Донбассе, не уступая ничем принципиальным.

В настоящее время на площади Конституции перед Верховной радой собрались несколько сотен представителей националистических партий, они проводят пикет против «формулы Штайнмайера».

Уточняется, что участники пикета требуют отмены «формулы». В руках у них плакаты с призывами не допустить ее реализацию и «не сдавать национальные интересы». Известно, что сегодня ожидается выступление президента страны Владимира Зеленского по поводу одобрения «формулы».

1 октября сообщалось, что контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера». Он предусматривает проведение местных выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) и предоставление Донбассу особого статуса. Кроме того, был согласован порядок отвода сил в Петровском и Золотом, который откроет путь для «нормандской встречи».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги переворота. Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата».

Лидеры стран «нормандской четверки» — Россия, Франция, Германия и Украина — во время встречи в Минске в 2015 году разработали меры, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе. Встречи в «нормандском формате» проводятся и на уровне министров иностранных дел стран – членов «четверки», а также на экспертном уровне.