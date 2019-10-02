Коллекцию одежды из пострадавших от паводка вещей создали в Тулуне

Модную коллекцию из вещей, переживших наводнение, создали в Тулуне Иркутской области. Ее автор — местный дизайнер Светлана Шишкарева. Коллекция получила название «Непотопляемая». Шишкарева утверждает, что представленные ею наряды передают историю всего подтопленного города и его жителей.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, стоимость непотопляемой одежды — от 5 тыс. рублей. По словам дизайнера, над созданием коллекции трудились пять мастеров. Наводнение едва ее не испортило. Тогда было принято решение вещи восстановить. Некоторые пережили вторичную переработку.

Наводнение произошло в некоторых районах Приангарья в конце июня. На территории региона действовал режим ЧС. Тысячи местных жителей остались без жилья. Есть погибшие.

Предварительная причина паводков — проливные дожди, совпавшие с таянием снега в горах Восточного Саяна. Наводнению был присвоен статус ЧС федерального уровня.