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Результаты путины на Колыме на 50% превзошли показатели 2017 года

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На Дальнем Востоке завершается лососевая путина. Ее результаты опережают результаты 2017 года на 37%. В общей сложности выловлено 472 тыс. т.

Итоги подвели на заседании штаба по вопросам организации лососевой путины в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. В Магаданской области в этом году добыли на 51% больше уровня 2017 года — около 10,5 тыс. т, сообщает ИА MagadanMedia.

Хорошие показатели у Камчатского края, где рыбопромышленники добыли около 378 тыс. т. Это на 56,5% больше аналогичного периода 2017 года. В Приморье добыли около 34 т — почти в 6 раз больше уровня 2017 года. В Хабаровском крае в этом году освоено на 41% меньше — около 27,3 тыс. т.

В конце сентября сообщалось о завершении лососевой путины в Магаданской области. Сейчас вылов продолжается только в рамках работ по искусственному воспроизводству лососей.

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