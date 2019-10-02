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В парламенте Нидерландов потребовали изучить роль Украины в крушении MH17

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Фото: Global Look Press/Alexander Ermochenko/Xinhua
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В палате представителей нидерландского парламента намерены инициировать тщательное расследование роли Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом, случившегося в 2014 году. Об этом 2 сентября сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, депутаты потребовали от правительства выяснить, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над регионом. Данную инициативу поддержали восемь фракций.

Однако министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что не видит оснований для проведения расследования. Кроме того, по его словам, сложность осуществления процедуры заключается в том, что потребуется сотрудничество не только Украины, но и России.

17 июля 2014 года малайзийский Boeing-777 выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая 2018 года следственная группа международных специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выдвинула предварительную версию крушения лайнера, согласно которой самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД России такие обвинения назвали голословными из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств причастности РФ к авиакатастрофе. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.

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