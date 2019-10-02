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Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

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Геннадий Корниенко, который возглавлял Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с 2012 года, отстранен от должности в связи с достижением предельного возраста. Об этом в среду, 2 октября, рассказала зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Да, это так. Он ушел по достижении предельного возраста», — приводит ее слова ТАСС. Уточняется, что 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет.

По данным «Интерфакса», соответствующее решение было принято президентом России Владимиром Путиным. Однако в настоящее время Кремль и ФСИН еще не подтвердили информацию об освобождении Корниенко от должности.

Геннадий Корниенко является генерал-полковником, кандидатом юридических наук. Служил сначала в КГБ СССР, затем в ФСБ.

В 2001 году был назначен заместителем директора Федеральной службы охраны Российской Федерации, через год занял пост главы Государственной фельдъегерской службы. Директором ФСИН являлся с 26 июня 2012 года.

Корниенко награжден орденом Александра Невского, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

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