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В Москве организуют дополнительные выделенные полосы с 7 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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7 октября власти Москвы организуют еще четыре выделенные полосы на Новослободской, Краснодарской и Марксистской улицах, а также на улице Маршала Шестопалова. Протяженность каждой из них не превысит одного километра. Об этом в среду, 2 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выделенки будут организованы на тех участках улиц, где автобусы и троллейбусы задерживаются в пути из-за плотного потока машин.

Отмечается, что по новым полосам для общественного транспорта смогут ездить автобусы и троллейбусы, следующие более чем по 25 маршрутам, в том числе подмосковным.

Также сообщается, что до конца текущего года в Москве появятся еще девять выделенных полос, длина семи из них не превысит километра. Длина выделенки на Калужском шоссе составит более 18 км, а в Проектируемом проезде — 2 км.

17 сентября было опубликовано исследование, в котором говорилось, что около 20% россиян нередко движутся по полосе для общественного транспорта. Из них 13% уточнили, что допускают это нарушение, только когда сильно опаздывают, а 1% заезжает на выделенку, даже несмотря на наличие камер.

Согласно опросу, самое частое нарушение ПДД — несоблюдение скоростного режима.

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