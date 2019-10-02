В Москве 2 октября ожидается до +15 градусов

В среду, 2 октября, в Москве ожидается +13...+15 градусов днем. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Росгидрометцентра.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Его порывы местами будут достигать 12-17 м/c.

Ранее, 30 сентября, в Гидрометцентре сообщили, что в Центральную часть России вернется теплая погода. Ведущий синоптик Леонид Ананьев рассказал, что ночные температуры установятся на уровне +8...+13 градусов, а днем воздух прогреется до +15...+18 градусов.