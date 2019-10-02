Хабаровчан задержали с мешками травы со специфическим запахом в ЕАО

Двух жителей Хабаровского края задержали в районе села Степное в ЕАО. При них обнаружили три мешка с растительной массой, обладающей специфическим запахом. Траву направили на экспертизу.

Как рассказали ИА EAOMedia в УМВД по ЕАО, мужчины заявили, что коноплю не рвали, а приехали в село за соей, пошли прогуляться и увидели незнакомцев, которые и собирали что-то в белые мешки. В полиции уверяют, что при задержании мужчины находились в состоянии наркотического опьянения.

По результатам экспертизы растительной массы будет принято процессуальное решение. Пока по факту случившегося проводится проверка.