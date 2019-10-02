Нехватку медоборудования в школах Биробиджана выявила прокуратура

Прокуратура Биробиджана провела проверку оснащенности медицинских кабинетов в городских школах и детских садах. Выяснилось, что там возникла острая нехватка оториноскопов, плантографов и другого сложного оборудования, которое предусмотрено федеральным стандартом.

Как заявила ИА EAOMedia начальник городского отдела образования Ольга Играшкина, на закупку приборов необходимы немалые средства. В частности, на дополнительное оборудование в детсады нужно 3,8 млн рублей, а в школы – 1,28 млн рублей.

Но главная проблема, по словам Играшкиной, в том, что детским учреждениям не хватает специалистов, способных работать с новым оборудованием. По словам начальника отдела образования, в федеральном перечне есть требования оснастить кабинеты оборудованием не для тех сотрудников, которые имеются на данный момент в школах. В частности, в них работают медсестры и фельдшеры, которые не имеют права пользоваться приборами.