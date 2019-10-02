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В Подмосковье задержан подозреваемый в хранении арсенала оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Подозреваемого в незаконном хранении арсенала оружия задержали в Подмосковье. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяну Петрову.

«Обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с тремя автоматами «Калашникова», четырьмя винтовками, две из которых «Мосина», револьвером «Наган», пистолетом «Лидер» и ружьем «Бекас», — сообщила она.

При этом два автомата Калашникова точно оказались пригодными к стрельбе. Остальное оружие отправлено на экспертизу.

Отмечается, что кроме сотрудников полиции в задержании участвовали сотрудники регионального управления ФСБ.

12 сентября полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли в одной из квартир на улице Борисовские Пруды предметы, похожие на автомат АКС-74У, гладкоствольное ружье ИЖ-12, травматический пистолет Стечкина, ручную осколочную гранату, емкости с порохом общим весом около 3 кг, запалы гранат в количестве 115 штук, 315 пуль, 140 гильз.

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