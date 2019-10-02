Врач рассказал о простых способах борьбы с головной болью

Избавиться от изнуряющей головной боли можно и без приема лекарственных средств простыми «домашними» способами, рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.

По словам медика, возникнуть болевые ощущения могут из-за того, что человеку холодно или он голоден. В первом случае боль носит спазматический характер, и чтобы ее побороть, важно согреться.

Кроме того, можно потереть руки, нагрев ладони, а затем помассировать виски. Также поможет массаж кожи головы, например, деревянной расческой.

Эффективно побороть такую боль поможет чай с перцем, лимоном или любые цитрусовые фрукты, так как все они являются природными анальгетиками.

«Горячий напиток согреет, а вода «подстрахует» от обезвоживания. Ведь боли также могут быть вызваны мигренью или возникнуть на следующий день после бурной вечеринки. Тогда вода особенно необходима организму. Мед или сахар (если у вас нет диабета) помогут поднять уровень сахара в крови», — цитирует Алексееву «Вечерняя Москва».

Возникнуть головные боли могут и если человек голоден. В этом случае помогут сладкий чай, каша или мюсли с медом.

Ранее эндокринолог рассказала об опасности приема витаминов.