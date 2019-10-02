В Туве более 50 человек ищут потерявшегося в тайге подростка

Потерявшегося во время сбора кедрового ореха в тайге подростка ищут более 50 человек. Об этом говорится на сайте главка МЧС Тувы.

«Задействованы оперативная группа пожарно-спасательной части №16, сотрудники полиции, администрации и родственники – всего 55 человек и 6 единиц техники», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 12-летний мальчик потерялся 29 сентября.

30 августа сообщалось, что из больницы Нижнего Новгорода выписали пятилетнюю Зарину, которая более трех суток провела в лесу. Когда девочку нашли, ее организм был обезвожен, а кожу покрывали ссадины и следы от укусов насекомых. Состояние ребенка медики оценили как тяжелое.