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Обрушение моста на Тайване попало на видео

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Фото: скриншот с видео
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В сети появились кадры обрушения арочного моста в тайваньском уезде Илань.

Инцидент произошел 1 октября во время проезда по мосту грузовика с цистерной бензина. В момент обрушения под мостом находились рыбацкие лодки, многие люди упали в воду.

Пострадало несколько человек, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

В больницы доставили 10 человек, шестеро из которых филиппинцы, трое — индонезийцы, один — местный житель, водитель цистерны. Длина моста составляла 140 м, а высота над поверхностью воды 18,5 м.

27 сентября сообщалось, что автосамосвал обрушил мост через реку в Приморье.

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