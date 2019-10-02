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В Лондоне подростки напали на магазин и «получили ремня» от охраны

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Фото: скриншот с видео
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Банда подростков напала на один из магазинов Лондона, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на The Sun.

Причина конфликта школьников с сотрудниками супермаркета не уточняется, но на опубликованных кадрах видно, как разъяренные дети выламывают двери с помощью огнетушителя.

После этого вооруженные палками подростки напали на охранников, которые отбивались от них брючными ремнями.

«Персонал подвергся жестокому нападению со стороны группы мальчиков и девочек, которые вели себя как стая животных», — рассказала одна из очевидцев.

В результате нападения пострадали три человека. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

3 сентября сообщалось, что в США 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.

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