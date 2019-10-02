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Эксперты прокомментировали введение показателей долговой нагрузки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Жителей небогатых районов страны могут ограничить в получении крупных займов. Это связано с тем, что в России с 1 октября вводятся показатели долговой нагрузки. Таким образом, со средним доходом в 20 тыс. рублей максимальный кредит может составить всего 300 тыс. рублей.

Сложности могут возникнуть и у граждан, получающих теневой доход. Теперь банки для проверки достатка будут оценивать доход тремя способами: анализировать траты клиента, смотреть на кредитную историю или обращать внимание на средний доход в регионе, где проживает заемщик.

Как отметил начальник управления методологии дирекции кредитных рисков банка «Санкт-Петербург» Петр Минин, вероятнее всего, в будущем долговая нагрузка затронет и сектор ипотеки автомобильных кредитов.

В свою очередь вице-президент «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич предупредил, что подобные меры могут вынудить граждан подделывать справки о доходах либо вовсе обращаться к нелегальным кредиторам.

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