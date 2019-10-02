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Рестораны в жилых домах оставят на усмотрение властей регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Региональным властям могут вернуть право самостоятельно регулировать время работы баров в многоквартирных домах, не интересуясь мнением владельцев заведений и местных жителей.

Об этом «Известиям» рассказали соавторы документа, депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Ильдар Гильмутдинов.

«Мы понимаем, что жильцам может быть сложно добиться кворума по этому вопросу. А это значит, что принятие решения будет затягиваться», — сообщил Гильмутдинов.

Поводом для такого решения стали отмеченные Роспотребнадзором многочисленные жалобы на работу таких заведений.

Со своей стороны ФАС считает, что эта мера окажет негативное воздействие на конкуренцию и ударит по малому бизнесу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не барное дело: общепит в жилых домах отдадут на откуп властям регионов

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