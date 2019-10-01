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ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ

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Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев
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ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил «Спартак» со счетом 9:3.

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Московское дерби проходило на домашней арене красно-белых.

В составе армейцев хет-трик оформил Кирилл Капризов (44,46 и 52-я минуты), дубль на свой счет записал Михаил Григоренко (35, 40), также шайбы забросили Линден Вей, Сергей Калинин, Константин Окулов и Иржи Секач, пишет ТАСС.

«Спартак» ответил голами Дмитрия Вишневского, Мартиньша Карсумса и Андрея Гончарова.

После матча Капризов отметил, что не сочувствует хоккеистам «Спартака».

«Всегда хорошо делать хет-трики, у нас сегодня вообще хорошо залетало, не только я забросил. Мы старались показывать свою игру, не расслабляться. Надо играть весь матч, а не отдельные отрезки. Сочувствовать никому не буду, это же игра», — отметил армеец.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает шестое место, а ЦСКА лидирует.

23 сентября сообщалось, что на выезде ЦСКА победил СКА в матче КХЛ.

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