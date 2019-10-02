Чемпион России в прыжках с шестом Ивакин дисквалифицирован за допинг

На четыре года за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован российский прыгун с шестом, чемпион страны Антон Ивакин. Об этом во вторник, 1 октября сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Cрок дисквалификации 28-летнего спортсмена отсчитывается с 23 сентября 2019 года.

Ивакин является чемпионом России 2013 года в помещении, а также чемпионом мира среди юниоров и Европы среди молодежи.

20 сентября немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).