При пожаре на заводе во Франции сгорело 5 тыс. тонн химических веществ

Во время пожара на заводе Lubrizol в городе Руан на северо-западе Франции, сгорело более 5253 тонны химических веществ. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру региона.

Среди сгоревших веществ были добавки к дизельному топливу, растворители и моющие средства.

В настоящее время идет сбор образцов воздуха и почвы для определения концентрации вредных химических веществ. Результаты первого анализа отрицательные.

Возгорание на химзаводе Lubrizol произошло в ночь на 26 сентября около 2:45 по местному времени (3:45 по мск). В результате пожара над регионом образовался шлейф черного дыма длиной 22 км.

Lubrizol — поставщик специальных химикатов для промышленных, транспортных и потребительских рынков. Химическое предприятие в Руане занесено в список объектов, на которых присутствуют потенциально опасные химические материалы, и он находится под постоянным наблюдением властей.