Московское суворовское военное училище отметило 75-летний юбилей

1 октября 2019 года Московское (Горьковское) суворовское военное училище отметило 75-летний юбилей. Поздравить легендарное учебное заведение, расположенное сейчас на северо-востоке столицы, собралось более 1000 человек. Это выпускники Московского суворовского военного училища разных лет, преподаватели, воспитатели, суворовцы, представители органов государственной власти, общественности, военных и силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации «Московские суворовцы».

Тринадцатилетний суворовец Василий Трофимов учится на 4 учебном курсе Московского СВУ. «Я решил пойти по стопам моего дедушки и стать военным, как он. Поэтому я выбрал Московское СВУ», — рассказал он.

Училище сформировано в 1944 году в Горьком (ныне Нижний Новгород). Первый звонок для сирот, воспитанников соединений и частей Красной Армии, детей военнослужащих, партизан, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, рабочих и служащих прозвенел 1 октября 1944 года. В 1956 году Горьковское суворовское военное училище передислоцировали в столицу и переименовали в Московское суворовское военное училище (СВУ). Оно расположилось в Филях на западе Москвы. В 1991 году учебное заведение перевели на северо-восток Москвы недалеко от метро «Бабушкинская».

Торжества на территории училища начались с построения на плацу личного состава, выпускников, ветеранов и гостей. Затем в соответствии с воинским ритуалом — доклад начальнику Московского СВУ генерал-лейтенанту Виктору Полякову, внос знамен, исполнение Гимна Российской Федерации и возложение цветов к памятнику великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову и Аллее Героев Московского суворовского военного училища.

Поздравление Президента РФ Владимира Путина зачитал выпускник Московского СВУ, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров. «Созданное в годы Великой Отечественной войны, училище славится богатой историей и многими поколениями выпускников, которые нашли свое призвание в ратной службе, на государственном поприще, в науке, культуре, бизнесе. И через время пронесли искреннюю любовь к своей alma mater, замечательным учителям и наставникам», — говорится в поздравительном адресе.

«Отрадно, что нынешние суворовцы бережно чтут традиции родного училища, дорожат идеалами дружбы, воинского братства и взаимовыручки, завещанными старшими товарищами. Ответственно относятся к учебе, общественной работе, участию в торжественных патриотических, церемониальных мероприятиях», — подчеркивается далее в документе.

Заместитель главкома Сухопутных войск ВС РФ генерал-майор Вячеслав Майоров озвучил поздравления Министра обороны РФ Сергея Шойгу и главкома Сухопутных войск ВС РФ Олега Салюкова. С поздравлениями в адрес училища также выступили выпускники Московского (Горьковского) СВУ разных лет — заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев, начальник отдела Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Гавриков и другие.

От имени генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, у которого в Московском СВУ учится внук, прославленное учебное заведение поздравил статс-секретарь — заместитель генерального директора по осуществлению государственных полномочий Сергей Дубик. После чего воспитателям, преподавателям и представителям общественных организаций вручили ведомственные медали от Минобороны РФ.

По завершении официальной части в клубе училища для всех собравшихся состоялся концерт воспитанников Московского суворовского военного училища. Перед зрителями выступили хореографический ансамбль «Содружество» и вокальный ансамбль «Фуражечка».

В рамках праздничных мероприятий выпускники и ветераны-суворовцы посетили расположения, учебные классы, музей Московского (Горьковского) суворовского военного училища и историческую комнату «Наука побеждать». Среди ее экспонатов — более 500 книг, посвященных Александру Суворову, орденские ленты и муляжи ордена Суворова 1, 2 и 3 степени, бюсты Суворова из металла, гипса и другие раритеты. Экспонаты для комнаты передал выпускник Горьковского суворовского военного училища 1953 года, полковник разведки в отставке, кандидат исторических наук, автор многих трудов по истории кадетских корпусов России Владлен Гурковский.

Московское СВУ славно не только прошлым, но и настоящим. Сегодня Московское СВУ, в котором учится свыше 600 суворовцев, является одним из ведущих учебных заведений среднего образования. Здесь работают более 100 высококвалифицированных педагогов. Среди выпускников — более 80 генералов и 11 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Около 500 человек стали видными военачальниками, академиками, профессорами, деятелями науки, культуры и искусства, а также известными спортсменами. В их числе — Герой РФ, президент Российского совета по международным делам, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов; Герой РФ, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров; народный артист РФ, солист театра оперетты Герард Васильев; основатель и лидер группы «Цветы» Стас Намин; генерал-лейтенант КГБ СССР, начальник управления «А» Антитеррористического центра ФСБ в 1995–1998 годах Александр Гусев.