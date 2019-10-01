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Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге

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Фото: vk.com/Piter.TV - новости Санкт-Петербурга
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Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях кадрами с обрушившимся на город ураганом «Мортимер». На снимках запечатлены последствия стихии, в том числе поваленные деревья, светофоры и столбы.

Очевидцы также сняли крупный град и радугу, возникшую после прохода урагана.

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Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м/с.

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В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений. Кронштадтский корабельный фарватер закрыт для движения судов.

В Чехии из-за стихии более 20 тыс. частных домов остались без света.

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