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МИД Индии прокомментировал возможные санкции США

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Индия надеется, что в США поймут, почему для республики важна закупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 1 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление индийского министра иностранных дел Субраманиама Джайшанкара на выступлении в Центре стратегических и международных исследований.

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«Индия приняла решение по С-400, и мы обсуждали это с властями США. Я в определенной степени уверен в моей способности убеждать. Я надеюсь, что люди поймут, почему эта конкретная сделка действительно важна для нас», — пояснил он, отвечая на вопрос о том, готова ли Индия к возможным американским санкциям в ответ на эти действия.

Ранее в этот же день Джайшанкар заявил, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику у России или нет.

8 сентября зампред правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что ЗРК С-400 будут поставлены вооруженным силам Индии в соответствии с графиком в течение 18–19 месяцев.

17 июля Борисов заявил, что США добиваются отказа Индии от контракта с Россией на поставку зенитных ракетных систем С-400. По его словам, «американцы ездят туда и пытаются уговорить индийцев разорвать с Россией контрактные отношения, предлагают свою продукцию».

Соглашение о поставке пяти полков С-400 «Триумф» российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года. Договор вступил в силу 5 февраля. Таким образом, Индия станет третьей страной после Китая и Турции, которая приобрела данные комплексы у России.

Вашингтон неоднократно призывал Турцию отказаться от покупки С-400, которые якобы несут угрозу новейшим истребителям F-35. 29 мая Госдеп сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения сделки по С-400.

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