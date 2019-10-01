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В Петербурге подсчитали доход после введения электронных виз

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Введение электронных виз в Санкт-Петербурге и Ленинградской области может привлечь в экономику региона более 1 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Госдуме и Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО).

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что появление таких виз увеличит туристический поток на 20–40% и упростит привлечение иностранных гостей и инвесторов на бизнес-мероприятия.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отметил, что электронные визы позволят большему количеству зарубежных болельщиков посетить финал Лиги чемпионов в 2021 году. По его мнению, облегчение визового режима пойдет на пользу и культурным учреждениям Петербурга — многочисленным музеям и театрам.

Вместе с этим, в России вступает в силу закон об ограничениях для хостелов — как считают в Ассоциации туроператоров, это спровоцирует рост цен на номера в гостиницах, которые подорожают минимум на 15%. В комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга опасения опровергли, заявив, что к началу сезона в городе появятся новые отели, а хостелы будут переезжать, а не закрываться, в соответствии с законодательством.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 2 октября

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