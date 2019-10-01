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К заместителю гендиректора «Аэрофлота» пришли сотрудники ФСБ и СК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова допросили представители Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России. Об этом 1 октября сообщает РЕН ТВ.

Согласно данным телеканала, следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным по статье «Мошенничество в особо крупном размере», — согласно ему, были зафиксированы махинации при проведении тендеров на оказание услуг. В результате этого злоумышленники уводили деньги в аффилированные компании.

Отмечается, что процессуальный статус Александрова будет установлен по результатам допроса. Официальные комментарии ведомств по этой ситуации не поступали.

10 сентября сообщалось, что «Аэрофлот» в третий раз подряд получил высший рейтинг «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания» от американской авиационной ассоциации APEX.

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