Эксперт назвал альтернативу налогу на богатых

Повысить собираемость налогов с богатых россиян поможет распространение налога на роскошь на дополнительные объекты. Об этом «Известиям» заявил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

По его словам, в нынешнем виде попытка Минфина расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами приведет лишь к снижению собираемости налогов и отъезду россиян за рубеж.

Минфин ранее внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В частности, согласно законопроекту, планируется сократить минимальный срок пребывания в России с 183 дней до 90, чтобы автоматически считать гражданина налоговым резидентом, пишет РБК.

«Если просто ужесточить налог на богатых, то такому человеку не составит никакого труда находиться нужное количество дней в каком-нибудь офшоре или стране с благоприятным налоговым режимом», — считает Авакян.

Ранее «Известиям» в Минфине рассказали, что в ближайшие три года намерены потратить 4,8 млрд рублей на увольнение федеральных чиновников. Ведомство планирует провести масштабную реформу госуправления.

Предположительно, в следующем году численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти уменьшится на 10%, а территориальных — на 5%.