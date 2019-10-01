Прямой эфир

Кардиолог развенчал миф о признаках скорого сердечного приступа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Давящие боли за грудиной не являются признаком скорого сердечного приступа, это признак стенокардии. Об этом 1 октября в эфире НСН заявил кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Федоров, комментируя соответствующие выводы британских ученых.

«Давящие боли за грудиной — это типичный признак стенокардии. И это не предшествует сердечному приступу, это он и есть. Предшествовать приступу может избыточная физическая или эмоциональная нагрузка», — пояснил врач.

Он отметил, что указанные британскими учеными признаки как нечто новое на самом деле были перечислены в учебниках по внутренним болезнями XVIII века. Кроме того, они относятся и к женщинам, и к мужчинам в равной степени. Также врач допустил, что сделанное британскими специалистами заявление было провокацией.

Ранее 1 октября сообщалось, что в Британском фонде здоровья (BHF) рассказали о признаках, которые могут быть вызваны проблемами с сердцем у женщин. Среди них специалисты указали боли в груди, распространяющиеся на левую руку, тошноту, одышку, потливость и головокружение, пишет телеканал «360».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы симптомы скорого сердечного приступа
Ученые связали типы женской фигуры с частотой сердечных приступов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019