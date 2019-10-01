Кардиолог развенчал миф о признаках скорого сердечного приступа

Давящие боли за грудиной не являются признаком скорого сердечного приступа, это признак стенокардии. Об этом 1 октября в эфире НСН заявил кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Федоров, комментируя соответствующие выводы британских ученых.

«Давящие боли за грудиной — это типичный признак стенокардии. И это не предшествует сердечному приступу, это он и есть. Предшествовать приступу может избыточная физическая или эмоциональная нагрузка», — пояснил врач.

Он отметил, что указанные британскими учеными признаки как нечто новое на самом деле были перечислены в учебниках по внутренним болезнями XVIII века. Кроме того, они относятся и к женщинам, и к мужчинам в равной степени. Также врач допустил, что сделанное британскими специалистами заявление было провокацией.

Ранее 1 октября сообщалось, что в Британском фонде здоровья (BHF) рассказали о признаках, которые могут быть вызваны проблемами с сердцем у женщин. Среди них специалисты указали боли в груди, распространяющиеся на левую руку, тошноту, одышку, потливость и головокружение, пишет телеканал «360».