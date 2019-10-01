Премьер-министр Украины рассказал об уровне изношенности железных дорог

Железные дороги на Украине изношены почти полностью. Об этом во вторник, 1 октября, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам премьера, инфраструктура, доставшаяся Украине от Советского Союза, почти уничтожена коррупционерами, бестолковыми руководителями и менеджерами. «У нас на 90% истощена «Укрзализныця». То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена», — цитирует Гончарука REGNUM.

Гончарук рассказал, что в стране «почти ежедневно горят локомотивы», а тяги не хватает, даже чтобы удовлетворить потребности бизнеса, сообщает телеканал «360». Он добавил, что правительство вынуждено поддерживать эту инфраструктуру, которая находится в плохом состоянии, и тратить на это дополнительные средства.

Накануне правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады проект постановления о программе деятельности кабмина на пять лет. Планируется разделить «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») на три компании и провести первичное публичное размещение их акций (IPO) на международных биржах. Отдельным направлением станет обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов, а также работа по обеспечению ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик считает, что предложения правительства по раздроблению и последующему акционированию украинских железных дорог не приведут к оздоровлению плачевной ситуации, пишет «Федеральное агентство новостей».

15 сентября бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил, что приватизация «Укрзализныця», которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.