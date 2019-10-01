Прямой эфир

В Иране подвергли цензуре лица американских певиц

0
Фото: Global Look Press/Jerzy Dabrowski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иранский музыкальный стриминговый сервис Melovaz удалил с обложек альбомов изображения женщин. Об этом в Twitter сообщил один из пользователей.

Автор сообщения был возмущен, что исполнительниц на обложках закрасили под цвет фона или замазали, а мужчин-музыкантов оставили без изменений.

«Они убрали каждую женщину со всех обложек альбомов так, будто их вообще не существует. Поищите своих любимых исполнительниц и посмотрите, как они полностью изменили обложки», — приводит слова пользователя IzzRaifHarz «Москва 24».

К своему сообщению пользователь прикрепил несколько измененных обложек музыкальных альбомов. На них видно, что сервис удалял лица певиц с обложек их же собственных альбомов.

Подход иранского музыкального сервиса вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многие пользователи сочли эту «цензуру» забавной, кто-то удивился, что действующий в Иране запрет на выступление певиц перед публикой, открывая лицо и тело, Melovaz распространил на зарубежных певиц.

27 сентября сообщалось, что делегация Международной федерации футбола (ФИФА) направится в Иран, чтобы проверить, начали ли власти страны пускать болельщиц на футбол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Саудовской Аравии рассказали об условиях въезда для женщин
Лукашенко заявил о необходимости женщин в парламенте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019