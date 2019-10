В Иране подвергли цензуре лица американских певиц

Иранский музыкальный стриминговый сервис Melovaz удалил с обложек альбомов изображения женщин. Об этом в Twitter сообщил один из пользователей.

Автор сообщения был возмущен, что исполнительниц на обложках закрасили под цвет фона или замазали, а мужчин-музыкантов оставили без изменений.

«Они убрали каждую женщину со всех обложек альбомов так, будто их вообще не существует. Поищите своих любимых исполнительниц и посмотрите, как они полностью изменили обложки», — приводит слова пользователя IzzRaifHarz «Москва 24».

К своему сообщению пользователь прикрепил несколько измененных обложек музыкальных альбомов. На них видно, что сервис удалял лица певиц с обложек их же собственных альбомов.

Подход иранского музыкального сервиса вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многие пользователи сочли эту «цензуру» забавной, кто-то удивился, что действующий в Иране запрет на выступление певиц перед публикой, открывая лицо и тело, Melovaz распространил на зарубежных певиц.

Shout out to gaga for being thanos-ed out of her album art LMAO pic.twitter.com/12fiRHySSr