Народ и партии: композиторы обратились к национальным корням

Потусторонний гул гуслей, флейты, изображающие доисторических духов, и джаз-рок на бас-балалайке и домрах — всё это можно было услышать на концерте победителей всероссийского конкурса композиторов Avanti в Малом зале консерватории. Будто опровергая стереотипы о современной академической музыке как безумном торжестве скрежечущих звуков, авторы-лауреаты взяли курс на обычного слушателя и, судя по реакции публики, преуспели в этом.

Союз композиторов России проводит Avanti второй год подряд. Несмотря на «юность» конкурса, он уже стал одним из самых престижных внутри страны. Попасть в число победителей для композитора большая удача еще и потому, что его сочинение тут же будет издано — и в нотном сборнике, и в качестве аудиозаписи на старейшей фирме «Мелодия». Да и возможность исполнения в консерватории дорогого стоит.

В этом году аудитория у финального концерта оказалась особенно велика: помимо публики в зале, программу услышали 220 тыс. зрителей прямой интернет-трансляции — именно такая цифра была озвучена со сцены. И оснований не доверять сказанному нет. Во-первых, региональный охват конкурса исключительно широк — в числе победителей авторы из Челябинска, Уфы, Кирова и других городов. Отсюда и интерес их земляков. И во-вторых, это действительно хорошая музыка, к тому же не отпугивающая неофитов, и исполнена она была здорово, даром что на разучивание нот у музыкантов было всего месяц-полтора.

Главным сюрпризом для публики стало соседство на одной сцене двух, казалось бы, несовместимых коллективов: консерваторской «Студии новой музыки» и Государственного ансамбля народных инструментов «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Впрочем, объяснение присутствию «народников» простое: отдельная номинация Avanti — «Сочинение с участием этнических инструментов». Естественно, большинство авторов, стремившихся в нее попасть, сочиняли для домр, балалаек и свирелей. Но и в других категориях без «национального духа» не обошлось.

Однако никакой лубочности в этом не чувствовалось — напротив, композиторам удалось разрушить стереотипы и создать народным инструментам новые амплуа. Особенно преуспел в этом Илья Карпиков, чьи «Сны Рене Магритта» для клавишных гуслей оказались в числе самых удачных сочинений вечера. Пять афористичных частей демонстрировали пять различных подходов к звукоизвлечению — от потусторонних глиссандо до гулких ударов по корпусу, окутанных струнными отзвуками.

Подобные эксперименты, впрочем, в программе были редкостью. И, например, «B-E-LA, музыка для фортепиано» Дениса Писаревского прозвучала здесь как настоящий авангард, хотя язык этой виртуозной пьесы «выращен» из творчества Белы Бартока — композитора первой половины XX века. Большинство же вещей тяготели к тональности и вполне традиционным формам: так, прозвучали две сонаты, вариации, танец...

Здесь можно усмотреть отражение общей тенденции: после засилья западноориентированного авангарда, доминировавшего в передовой академической среде еще лет 10 назад, маятник качнулся в другую сторону. Союз композиторов почувствовал и поддержал тренд. Пригласив в жюри конкурса Сергея Слонимского, Антона Танонова, Кузьму Бодрова, организаторы задали определенный стилевой курс. Были бы там более радикальные персоны — и выбор оказался бы иным, ведь все невольно тяготеют к эстетически близкому. При этом непредвзятость голосования не подвергается сомнению: имен участников судьи не знали, оценки расставляли дистанционно и повлиять друг на друга не могли.

В итоге получилась действительно яркая подборка сочинений, избегающих крайностей и радикальных экспериментов, но с изобретательностью раскрывающих потенциал известных средств выразительности. А главное — встречающих непосредственный отклик у зрителей, у которых в конце трехчасовой программы еще остались силы кричать «браво» и вызывать музыкантов на поклоны.