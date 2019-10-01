Студент устроил резню в финском колледже

В финском городе Куопио студент устроил резню в колледже. Учащийся вошел в класс и с ножом напал на подростков и преподавателя. Учебное заведение находится в одном из торговых центров. В результате атаки 1 человек погиб, 9 получили ранения. Пострадавших доставили в университетскую больницу — её перевели в режим повышенной готовности. Место происшествия оцепила полиция.