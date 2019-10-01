ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о зоне свободной торговли

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписал соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром. На церемонии присутствовали главы государств союза и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Договор будет касаться торговли не только товарами, но также и услугами и инвестициями, передает «РИА Новости». В него входят семь различных соглашений, рассказала министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

Основная цель соглашений — упрощение процедур и снижение пошлин в товарных сегментах, по которым бизнес ЕАЭС хочет выходить на рынки третьих стран.

30 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что зона свободной торговли Ирана с ЕАЭС начнет действовать с конца октября. Реализация соглашения с союзом произойдет 27 октября, уточнил он.

1 октября в Ереване проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, наднационального органа ЕАЭС.