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ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о зоне свободной торговли

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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписал соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром. На церемонии присутствовали главы государств союза и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

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Договор будет касаться торговли не только товарами, но также и услугами и инвестициями, передает «РИА Новости». В него входят семь различных соглашений, рассказала министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

Основная цель соглашений — упрощение процедур и снижение пошлин в товарных сегментах, по которым бизнес ЕАЭС хочет выходить на рынки третьих стран.

30 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что зона свободной торговли Ирана с ЕАЭС начнет действовать с конца октября. Реализация соглашения с союзом произойдет 27 октября, уточнил он.

1 октября в Ереване проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, наднационального органа ЕАЭС.

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