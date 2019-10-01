В Ногинске спасли заблокированную в квартире больную женщину

Сотрудники «Мособлпожспас» спасли в подмосковном Ногинске больную женщину, которая оказалась заблокирована у себя в квартире. Об этом 1 октября пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Женщина сама позвонила спасателям, когда у нее ухудшилось состояние здоровья. Когда бригада прибыла на место, связаться с женщиной по телефону не удалось. Тогда в присутствии полицейских они оперативно вскрыли дверь квартиры. Женщина лежала на диване, не в состоянии передвигаться и открыть дверь самостоятельно.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали пациентке необходимую помощь.

В декабре 2018 года спасатели помогли женщине весом 230 кг выбраться из дома на Ставрополье.