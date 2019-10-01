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Страны ЕАЭС утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка на саммите в Ереване. Об этом 1 октября сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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«Сегодня мы утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, заложив основу для обеспечения свободного движения капитала и услуг», — рассказал белорусский лидер на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.

Лукашенко подчеркнул, что организация такого рынка должна сопровождаться цифровизацией, которая обеспечит развитие финансовых технологий и сделает подобные услуги более доступными.

«Данное направление набирает обороты, и пора его упорядочить, дополнить соответствующими нормами Договор о союзе», — отметил он, добавив, что проблема общего признания электронных цифровых подписей на пространстве союза давно требует урегулирования.

По мнению Лукашенко, при организации общего рынка необходимо уделить внимание информационной безопасности и выработать единые стандарты взаимодействия.

Заседание Высшего евразийского экономического совета, наднационального органа Евразийского экономического союза, основанного в 2015 году, состоялось ранее в этот же день. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.

Днем ранее, 30 сентября, стало известно, что с конца октября начнет действовать зона свободной торговли Ирана с ЕАЭС.

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